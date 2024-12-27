27 Декабря 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New состоятся в начале 2025 года

В начале 2025 года состоятся летные испытания двух лайнеров SSJ-100 New с отечественными двигателями ПД-8.

Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации, в настоящее время на самолетах отрабатываются варианты пассажирского салона и тестируется оборудование. В начале предстоящего года SSJ-100 New будут переданы на летно-испытательную станцию завода в Комсомольске-на-Амуре. После установки и проверки силовых установок импортозамещенные авиалайнеры поднимутся в воздух.

SSJ-100 New с моторами ПД-8 в течение следующего года проведут около 200 тестовых полетов. Одновременно ведется работа по развертыванию серийного производства SSJ-100 в 2026 году. В различной степени готовности находятся около 20 самолетов.

После 2026 года планируется выйти на объемы выпуска до 30 лайнеров в год, сообщают "Известия".

Напомним, программа строительства к 2030 году тысячи гражданских лайнеров постоянно "сдвигается вправо", и в 2023 году в России впервые за 100 лет не выпустили ни одного нового самолета, такая ситуация рискует повториться и в 2024-м, хотя по программе нужно выпускать примерно по сотне в год.

Теги: SSJ-100, авиация, самолеты


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