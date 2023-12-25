25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Стала известна программа "Всемирных игр дружбы" в Екатеринбурге

Стала известна программа соревнований "Всемирные игры дружбы", которые состоятся следующей осенью в Екатеринбурге.
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Напомним, ранее Владимир Путин поручил провести в 2024 году международные соревнования "Всемирные игры дружбы" в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий указ президента был опубликован 19 октября.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге игры будут проходить с 5 по 30 сентября по шести олимпийским видам спорта. Это легкая атлетика, дзюдо, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и баскетбол среди женских команд. Ожидается участие более 3 тысяч спортсменов из 100 стран мира.

Будет разыграно 111 комплектов медалей из 285 комплектов наград по олимпийским видам спорта. Состязания в столице Урала пройдут на следующих спортивных объектах: Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, легкоатлетический стадион "Калининец" и Дворец игровых видов спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал к бойкоту "Всемирных игр дружбы" в России.

Теги: соревнования, программа, Всемирные игры дружбы, Екатеринбург


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