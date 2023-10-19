Екатеринбург примет "Всемирные игры дружбы" в 2024 году

Для Екатеринбурга 2024 станет очередным годом спортивных соревнований. Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому в уральской столице уже в следующем году пройдут "Всемирные игры дружбы".

Согласно документу, мероприятие также запланировано и в Москве. Свердловское правительство должно в кратчайшие сроки организовать оргкомитет по подготовке и проведению игр. Тот, в свою очередь, обязан за два месяца 2024 года разработать и утвердить план всего мероприятия.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, которые приводит ТАСС, соревнования соберут 5,5 тыс. человек, а общий фонд призовых составит 4,6 млрд рублей.