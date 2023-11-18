WADA пытается помешать проведению Всемирных игр дружбы в России

Международное антидопинговое агентство (WADA) пытается помешать проведению в России (Москва и Екатеринбург) Всемирных игр дружбы в 2024 году, которые в западных СМИ представляют как альтернативу Олимпиаде, от которой российских спортсменов фактически отстранили.

Так, глава WADA Витольд Банька пригрозил странам, которые рискнут участвовать в Играх дружбы "определенными последствиями". Его аргумент – соревнования не согласованы (и из-за санкций не могут быть согласованы) с WADA.

Накануне гендиректор агентства Оливье Ниллги заявил. Что у России также имеется долг перед WADA в $1,2 млн.

В Минспорта России заявили, что не отказываются от уплаты ежегодного членского взноса в WADA, но требуют определения универсальной формулы финансирования организации. Если такая формула не будет предоставлена до конца года, Россия заплатит "в объеме по решению российской стороны".