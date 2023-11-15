МОК призвал бойкотировать Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал игнорировать Всемирные игры дружбы, которые пройдут в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.

Директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд заявил, что организатор Всемирных игр дружбы – "политическая организация, финансируемая правительством России".

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные олимпийские комитеты проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта", - цитирует Маклауда издание Inside the Games.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. участники будут соревноваться в 27 видах спорта, включая киберспорт и акробатику. Ожидается, что в Играх примут участие около 10 тыс. спортсменов из 137 стран. Впрочем, пока это только потенциальная оценка.

В указе президента России о проведении Всемирных игр дружбы говорится, что целью мероприятия является обеспечение "свободного участия российских спортсменов" в соревнованиях и развитие "новых форматов международного спортивного сотрудничества".

Российские власти неоднократно заявляли, что Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм.