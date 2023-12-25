25 Декабря 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Перечень страховых случаев по ОСАГО могут расширить

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, расширяющий перечень страховых случаев по ОСАГО. Об этом сообщил Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что коммунальные службы будут нести ответственность за действия или бездействие своих сотрудников, приведшие к ущербу в отношении собственности автовладельцев. Это своего рода "коммунальное ОСАГО", чего давно ждут автовладельцы. Например, автомобили могут получить повреждения из-за ям на дороге, неубранного снега и т.п. Норма распространится и на незаконные действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, которые отвечают за состояние автодорог.

Сейчас, даже если власти или коммунальные предприятия признают свою вину, автовладельцы должны самостоятельно добиваться взыскания с компаний причиненного им ущерба. Дела могут тянуться месяцами, а то и годами.

Изменение предлагается внести в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Теги: ОСАГО, старховка


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