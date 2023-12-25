25 Декабря 2023
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Образование СЗФО В России Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Власти Вологодской области признали, что даже учителя могут отказаться от регистрации на цифровых платформах

Регистрация на любых цифровых платформах не является обязательной не только для учеников, но и для учителей. Об этом говорится в ответе и.о. начальника Департамента образования Вологодской области Любови Воробьевой.
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В нем отмечается, что регистрация педагогических работников образовательных организаций в ФГИС "Моя школа", на Сферуме, "Госуслугах" и прочих информационных системах является добровольной и носит рекомендательный характер. Соответственно, отказ педагогического работника от регистрации на них не является основанием для наложения дисциплинарного взыскания.

В данной ситуации можно сослаться, в частности, на нормы части 3 статьи 47 закона об образовании, а также на нарушение норм законодательства о персональных данных. Оно запрещает передавать персональные данные третьим лицам, к чему принуждают детей, родителей и учеников, заставляя регистрироваться на разных платформах.

В части 3 статьи 47 закона об образовании говорится о том, что учителя имеют свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, то есть только они определяют, как учить детей. Они даже могут выбирать учебники. Несоблюдение этих прав критикуют многие эксперты и сами учителя.

То, что "Сферум" не является обязательным в обучении, признавало и Минпросвещения. То же самое касается любых других цифровых платформ и сервисов. Однако в школах жалуются на давление с целью регистрации на них.

Теги: школа, цифровизация


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