"История длинная и старая": омбудсмен о 13-летней девочке из Екатеринбурга, никогда не посещавшей школу

22 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"История длинная и старая": омбудсмен о 13-летней девочке из Екатеринбурга, никогда не посещавшей школу

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков высказался о ситуации с 13-летней девочкой из Екатеринбурга, никогда не посещавшей школу. Пока неизвестно, лишат ли ее мать родительских прав.

Напомним, семья жила в квартире дома по улице Кишиневской. В жилище нашли религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка. Также в квартире не было газа, электричества и воды – причиной был долг за коммуналку почти в миллион рублей.

Выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу, так как этого не хотела ее мать. Сейчас ребенка забрали сотрудники ПДН. Также известно, что раньше девочка жила с матерью в Среднеуральском женском монастыре под шефством тогда еще схиигумена Сергия.

Квартира на Сортировке в Екатеринбурге, где нашли запертую 13-летнюю девочку(2023)|Фото: В. Н. Горелых

Как рассказал Игорь Мороков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас выясняется, как в данной ситуации выполняли свои функции органы образования и соцзащиты.

"Вообще, история достаточно длинная и старая. Самое главное, что ребенку сейчас ничего не угрожает, он в безопасности. Сейчас определяется ее психологическая привязанность к родителю и восприятие той жизни, которой она жила", - сообщил детский омбудсмен.

По его словам, все это ляжет в программу по выходу девочки из трудной жизненной ситуации. Вопрос о дальнейшем обучении ребенка будет решаться после изучения ее образовательного потенциала.

"Надо посмотреть формы, в которых она будет его продолжать либо возобновлять, какой это класс", - заявил Мороков.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, он не смог точно сказать, будет ли теперь мать девочки лишена родительских прав.

"Это будет вытекать из исследования системы взаимоотношений ребенка и родителя. Каждый будет проверен и будут сделаны выводы", - заключил Игорь Мороков.

Теги: Мороков, девочка, школа, омбудсмен, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2023 14:13 Мск Работала на трех работах. Подруга "девочки-Маугли" рассказала, какую жизнь вела подросток
Ранее 19.12.2023 12:31 Мск "Девочка-Маугли" с Сортировки раньше жила под кураторством схиигумена Сергия
Ранее 19.12.2023 07:51 Мск В Екатеринбурге 13-летняя девочка никогда не ходила в школу – ее не выпускала из квартиры мать

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети