"История длинная и старая": омбудсмен о 13-летней девочке из Екатеринбурга, никогда не посещавшей школу

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков высказался о ситуации с 13-летней девочкой из Екатеринбурга, никогда не посещавшей школу. Пока неизвестно, лишат ли ее мать родительских прав.

Напомним, семья жила в квартире дома по улице Кишиневской. В жилище нашли религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка. Также в квартире не было газа, электричества и воды – причиной был долг за коммуналку почти в миллион рублей.

Выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу, так как этого не хотела ее мать. Сейчас ребенка забрали сотрудники ПДН. Также известно, что раньше девочка жила с матерью в Среднеуральском женском монастыре под шефством тогда еще схиигумена Сергия.

Как рассказал Игорь Мороков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас выясняется, как в данной ситуации выполняли свои функции органы образования и соцзащиты.

"Вообще, история достаточно длинная и старая. Самое главное, что ребенку сейчас ничего не угрожает, он в безопасности. Сейчас определяется ее психологическая привязанность к родителю и восприятие той жизни, которой она жила", - сообщил детский омбудсмен.

По его словам, все это ляжет в программу по выходу девочки из трудной жизненной ситуации. Вопрос о дальнейшем обучении ребенка будет решаться после изучения ее образовательного потенциала.

"Надо посмотреть формы, в которых она будет его продолжать либо возобновлять, какой это класс", - заявил Мороков.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, он не смог точно сказать, будет ли теперь мать девочки лишена родительских прав.

"Это будет вытекать из исследования системы взаимоотношений ребенка и родителя. Каждый будет проверен и будут сделаны выводы", - заключил Игорь Мороков.