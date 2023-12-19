"Девочка-Маугли" с Сортировки раньше жила под кураторством схиигумена Сергия

13-летняя девочка, которая никогда не ходила в школу и которую в СМИ прозвали "Маугли с Сортировки", как выяснилось, жила с матерью в Среднеуральском женском монастыре под шефством тогда еще схиигумена Сергия (Романова).

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в двухкомнатную квартиру на Кишиневской семья девочки перебралась два года назад, как только Романова арестовали, а монахинь вынудили покинуть стены монастыря. С тех пор ребенок жил в условиях, которые даже приемлемыми язык не повернется назвать: мать не выпускала девочку из дома, не водила в школу, в квартире царила антисанитария, за долги отключили газ, воду и электричество. Внутри также находилось множество религиозных атрибутов, портрет Распутина и гигантский крест, предположительно, с кладбища, от пола до потолка. Соседи также утверждают, что мать девочки таскала с кладбища не только кресты, но и еду.

Никто семью не проверял, как и состояние девочки. Тревогу соседи забили 23 ноября, когда ребенка совсем перестало быть слышно. Только тогда сотрудники ПДН вместе с полицией и приехали в квартиру, где обнаружили истощенную девочку. Несовершеннолетнюю сразу забрали в больницу №11. По данным канала, сейчас она нормально питается и хорошо себя чувствует. Как только девочка немного оправится, ее переведут в центр помощи "Каравелла".

У матери показания к госпитализации отсутствовали. Сейчас сотрудники ПДН не могут поговорить с ней - женщина якобы заперлась в своей квартире и не идет на контакт.

Прокуратура и Следственный комитет уже организовали проверки, по итогам которых может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. И речь идет не только о матери девочки, но и органах системы профилактики по работе с данной семьей. Прокуратура выяснит, поступали ли ранее сигналы о противоправных действиях матери в отношении девочки.