Работала на трех работах. Подруга "девочки-Маугли" рассказала, какую жизнь вела подросток

"Девочка-Маугли", как успели прозвать 13-летнего ребенка, запертого матерью в квартире на Кишиневской, как выяснилось, не была такой уж нелюдимой. Оказывается, подросток почти каждый день выходила на улицу. Однако от этого ситуация не становится лучше - девочка работала вместо матери, которая сидела дома, рассказала подруга несовершеннолетней.

Как передает слова школьницы "4 Канал", мать заставляла девочку сдавать металлолом, а иногда ребенку приходилось работать сразу в трех местах одновременно. Что именно это за работа - школьница не уточнила, однако отметила, что сама мать из дома практически не выходила, не говоря уже о трудоустройстве.

Девочка была общительной, однако про маму и домашнее воспитание толком ничего не говорила. Подросток почти каждый день выходила на улицу погулять со сверстниками и задерживалась допоздна. Летом она в тайне от мамы переодевалась в топ и шорты, однако перед возвращением домой снова надевала длинное платье и платок. Последний раз школьница видела свою подругу в октябре.

Недавно выяснилось, что до переезда в двухкомнатную квартиру на Сортировке, семья девочки жила в Среднеуральском женском монастыре под шефством тогда еще схиигумена Сергия (Романова). Переехать пришлось после того, как Романова арестовали, а монахинь вынудили покинуть стены монастыря. С тех пор ребенок жил в условиях, которые даже приемлемыми язык не повернется назвать: в квартире царила антисанитария, за долги отключили газ, воду и электричество. Внутри также находилось множество религиозных атрибутов, портрет Распутина и гигантский крест, предположительно, с кладбища, от пола до потолка. Соседи также утверждают, что мать девочки таскала с кладбища не только кресты, но и еду.

Тревогу забили под конец ноября, когда девочку перестали видеть соседи. Тогда сотрудники ПДН и наведались в квартиру, где нашли истощенного ребенка. Несовершеннолетнюю сразу забрали в больницу №11, а как только девочка немного оправится, ее переведут в центр помощи "Каравелла". Мать же якобы заперлась в квартире и отказывается контактировать с сотрудниками ПДН.

Прокуратура и Следственный комитет уже организовали проверки, по итогам которых может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. И речь идет не только о матери девочки, но и органах системы профилактики по работе с данной семьей. Прокуратура выяснит, поступали ли ранее сигналы о противоправных действиях матери в отношении девочки.