В Екатеринбурге 13-летняя девочка никогда не ходила в школу – ее не выпускала из квартиры мать

В Екатеринбурге прокуратура и Следственный комитет проверяют семью, 13-летний ребенок которой никогда не ходил в школу. Девочку не выпускала из квартиры ее мать.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по предварительным данным, девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, долгое время не предоставлялся надлежащий уход. У ребенка не было должного питания и одежды. Кроме этого, девочка никогда не ходила в школу из-за того, что мать не отпускала ее из квартиры.

Следственным комитетом выясняются все обстоятельства. Отдельно будет даваться правовая оценка действиям (или же возможному бездействию) сотрудников органов системы профилактики. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет проверяться деятельность органов системы профилактики по работе с данной семьей. Также планируется выяснить, поступали ли ранее сигналы о противоправных действиях матери в отношении девочки.

Кроме этого, будет дана правовая оценка в связи с неполучением ребенком начального и среднего общего образования.

Известно, что семья жила в квартире дома по улице Кишиневской. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, в жилище нашли религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка. Также семья умудрилась накопить долг за коммуналку почти в миллион рублей – газ, электричество и воду там давно отключили.

Соседи говорят, что женщина якобы таскала домой кресты с кладбища и пасхальные яйца. Сейчас ребенка забрали сотрудники ПДН.