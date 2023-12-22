Захарова: Слова Прилепина о трудовой миграции не отражают официальную позицию Москвы

Высказывания Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию являются его личным мнением, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что слова писателя "даже отдаленно не отражают официальную позицию Российской Федерации".

При этом Захарова отметила, что Россия ведет работу над приданием сотрудничеству в области трудовой миграции более упорядоченного и взаимовыгодного характера, передает РИА Новости.

Прилепин накануне заявил, что необходимо присоединять территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, тогда обучать их русскому языку будут "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этих заявлений в МИД республики вызвали российского посла Олега Мальгинова.

В ноябре сообщалось, что Прилепин присоединился к "Команде Путина". В своем Telegram-канале он кратко прокомментировал свое фото в толстовке с соответствующей подписью: "В "Команде Путина". Работаем". "Команда Путина" – общественное движение в поддержку президента на базе Общероссийского народного фронта.