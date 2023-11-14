Захар Прилепин записался в "Команду Путина"

Писатель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина". В своем Telegram-канале он кратко прокомментировал свое фото в толстовке с соответствующей подписью: "В "Команде Путина". Работаем". "Команда Путина" – общественное движение в поддержку президента на базе Общероссийского народного фронта.

Движение было создано перед выборами президента 2018 года, его лицом стал хоккеист Александр Овечкин, проживающий в США. О движении известно, что у него есть гимн авторства Игоря Матвиенко. Также в нем состоят известные певцы и спортсмены – от Евгения Плющенко до Нюши. О громких проектах "Команды" ничего не известно.

Прилепин до сих пор является сопредседателем партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Другой сопредседатель партии – Сергей Миронов – в этом году заявил, что выдвигать своего кандидата на выборах президента "справедливороссы" не будут, а поддержат Путина (хотя тот еще не объявлял о желании снова участвовать в выборах).