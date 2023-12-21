"Я многодетный Дед Мороз": мэр Екатеринбурга исполнит желания трех братьев

Сегодня, 21 декабря, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его заместители и главы районных администраций стали участниками всероссийской акции "Елка желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, прямо в холле администрации города установили празднично наряженную ель, украшениями которой стали шары с желаниями детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Правила акции в этом году изменились: чтобы дети из одной семьи не остались без подарка, в некоторых шарах были объединены желания сразу нескольких братьев и сестер.

Именно такой шар и достался Алексею Орлову. В нем оказались мечты трех братьев: один из них хочет побывать в роли пилота, второй – шеф-повара, а третий – инспектора ГИБДД.

"Сегодня я многодетный Дед Мороз и с радостью исполню все эти желания в самое ближайшее время", - пообещал глава Екатеринбурга.

В шариках, доставшихся заместителям Орлова, были детские мечты о велосипеде, наборе для рисования, санках-коляске, синтезаторе, видеокамере, швейной машинке и даже… вигваме. Чиновники заверили, что исполнить эти желания им вполне по силам.

Напомним, всероссийская акция "Елка желаний" проходит в пятый раз, главная цель благотворительного проекта – подарить детям с ограниченными возможностями или тем, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, праздник и исполнить их новогоднее желание. В Свердловской области мероприятие второй год стартовало на турнирах RCC.