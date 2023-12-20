20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

На Урале соучастница нападения на пермскую туристку не смогла досрочно покинуть колонию

На Среднем Урале суд отказал в замене наказания соучастнице нападения на пермскую туристку в парке "Оленьи ручьи". Осужденная хотела досрочно выйти на свободу.

Напомним, все случилось в конце мая 2021 года. Алексей Еремеев и Ольга Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке "Оленьи ручьи" палатку, в которой спала 35-летняя туристка из Перми Анастасия Пыхтеева. Злоумышленники разбудили ее и выманили на улицу. После этого Еремеев избил женщину, а затем надругался над ней.

Желая скрыть преступления, насильник убил туристку ударами ножа. В дальнейшем сообщники похитили имущество убитой, а Васева воспользовалась сим-картой ее телефона для доступа к банковской карте, переведя себе со счетов жертвы более 23 тысяч рублей. Через несколько дней после убийства Пыхтеевой злоумышленники были задержаны.

Анастасия Пыхтеева(2021)|Фото: vk.com / Анастасия Пыхтеева

Приговор им вынесли летом 2022 года, процесс проходил в закрытом режиме. В итоге Еремеев получил 23 года, а Васева – 9 лет лишения свободы. Отбывать сроки их отправили в колонии строгого и общего режимов соответственно.

Кроме этого, Еремеева обязали выплатить родственникам убитой 3,5 млн рублей. С Васевой в пользу родных туристки взыскали 1 млн 300 тысяч рублей. Также оба должны были выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в 2023 году Ольга Васева подала ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами. Однако Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила ей отказал.

Это решение было обжаловано, и сегодня жалоба была рассмотрена облсудом. Постановление райсуда оставлено без изменений, Васева продолжит оставаться за решеткой.

Теги: туристка, нападение, колония, суд


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