Свердловчан просят соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели призывают к бдительности.

По данным синоптиков, завтра, 21 декабря, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам следует соблюдать меры безопасности.

В частности, опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром. Подобная угроза также возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Автовладельцам не следует парковать свой транспорт у деревьев и рекламных щитов, так как при сильном ветре они представляют большую опасность.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, что на смену аномальным морозам в Свердловскую область придет заметное потепление. На этой неделе ожидаются плюсовые температуры.