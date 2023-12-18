После аномальных морозов на Урале потеплеет до +3 градусов

На смену аномальным морозам в Свердловскую область придет заметное потепление. К 20 декабря теплый воздух южных морей доберется до Урала. Из-за этого ожидаются плюсовые температуры.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, днем в среду ожидается от 0 до -5 градусов. А уже в четверг потеплеет до +3 градусов.

"Теплая погода, в сравнении с нормой, при незначительных колебаниях температуры сохранится 22-26 декабря. Преобладающая температура воздуха ночью -5,-10 градусов, днем 0,-5 градусов", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что еще недавно температура в Свердловской области доходила до -43 градусов.