Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц

Азербайджан ввез в Россию 36 тонн яиц или 612 тыс. штук, сообщили Накануне.RU в Россельхознадзоре.

Это первая партия. Она была ввезена сегодня через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" для дальнейшей реализации на территории России.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель - из Турции, что приведет к падению цен. "Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.

На прошлой неделе президенту России во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".

Добавим также, что ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками. По независимым экспертным оценкам, накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%.