В Москве у двух больниц выстроились очереди из машин "Скорой помощи"

Очередь из скорых выстроилась вечером 17 декабря возле инфекционных больницах №1 и №2 в Москве.

Большинство заболевших – с пневмонией, пишет telegram-канал Baza. У больницы №1 собралось около 30 скорых, у больницы №2 – больше 10 машин.

Напомним, 14 декабря в Петербурге произошла схожая история - образовалась очередь из машин "скорой помощи" перед детской больницей №5 имени Филатова из-за подъема заболеваемости ОРВИ. В городском комитете по здравоохранению заверили, что места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20% коек. До этого Mash сообщил о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников в Москве и Московской области. По информации телеграм-канала, большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами. Однако Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией. В ведомстве заявили, что заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона.