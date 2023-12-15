15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге образовалась очередь из скорых перед детской больницей

В Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи перед детской больницей №5 имени Филатова из-за подъема заболеваемости ОРВИ, пишет "Фонтанка".

Очевидец сообщил изданию, что накануне вечером возле инфекционного отделения на Бухарестской улице медики были вынуждены подолгу ожидать.

В городском комитете по здравоохранению заверили, что места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20% коек.

Ранее Mash сообщил о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников в Москве и Московской области. По информации телеграм-канала, большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами. Однако Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией. В ведомстве заявили, что заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона.

Теги: петербург, очередь, скорые


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