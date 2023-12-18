В депздраве Москвы назвали штатной ситуацию с очередями из машин скорых у больниц

Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц в Москве является штатной, заявили в департаменте здравоохранения столицы.

Ранее Baza сообщила, что очередь из скорых выстроилась вечером 17 декабря возле инфекционных больницах №1 и №2 в Москве. Большинство заболевших – с пневмонией.

"Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", - говорится в телеграм-канале депздрава столицы.

В ведомстве пояснили, что пациенты принимаются в индивидуальных боксах, например, в больнице № 1 их 12, при том что сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. К каждому боксу в это время может подъехать следующая машина с пациентом. Нахождение на территории больницы одновременно до 24 машин "скорой" — стандартная практика в часы пиковой нагрузки, отметили в депздраве.

Ранее Mash сообщил о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников в Москве и Московской области. По информации телеграм-канала, большинство мест в больницах занято детьми именно с такими диагнозами. Однако Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией. В ведомстве заявили, что заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона.