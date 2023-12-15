В полиции рассказали о семье ребенка, погибшего от удара током на Урале

В свердловской полиции рассказали о семье ребенка, который погиб от удара током. А Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Напомним, все случилось 14 декабря в Красноуфимске: мальчик 2022 года рождения скончался от поражения электрическим током. Он потянул за провод гирлянды и получил разряд.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о печальном событии дежурную часть полиции Красноуфимска проинформировал фельдшер "скорой помощи". Трагедия произошла в одном из частных домов.

"Жертвой несчастного случая стал мальчик по имени Дима. Признаков насильственной смерти или иного криминала сыщики уголовного розыска и следователи при осмотре места происшествия не обнаружили. Семья, в чей дом постучалась беда, полная, на учете в ПДН не состоит. Ее глава 1982 года рождения в тот роковой момент дома отсутствовал. Он был на работе, трудится слесарем в местном коммерческом предприятии. Мама 1988 года рождения – помощник воспитателя в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске", - отметил полковник Горелых.

По его данным, у отца с матерью кроме погибшего мальчика есть еще двое сыновей, 2007 и 2020 годов рождения.

"Все произошло, когда мама находилась на кухне и готовила пищу. Дима, увидев красивые светящиеся фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге произошел обрыв проводки, повлекший смертельную электротравму. Прибывшие врачи, к большому сожалению, не смогли спасти малыша. Искренние соболезнования семье", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение.