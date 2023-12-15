15 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Свердловской области ребенка убила электрическая гирлянда

В Свердловской области маленький ребенок погиб от удара током.

Как пишет Telegram-канал Baza, все случилось 14 декабря в Красноуфимске: ребенок, которому скоро должен был исполниться год, играл один в своей комнате. Мать в это время занималась домашними делами, а отец был на работе. Внимание мальчика привлекла яркая электрическая гирлянда, он потянулся за проводом, случайно вырвал его из розетки и получил удар током.

Мать нашла сына уже без сознания и вызвала "скорую". Однако ребенок скончался до приезда медиков и они не успели ему помочь.

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет России по Свердловской области. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Теги: ребенок, гирлянда, Красноуфимск


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Развитие сюжета:

Ранее 15.12.2023 15:52 Мск В полиции рассказали о семье ребенка, погибшего от удара током на Урале

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