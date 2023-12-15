В Свердловской области ребенка убила электрическая гирлянда

В Свердловской области маленький ребенок погиб от удара током.

Как пишет Telegram-канал Baza, все случилось 14 декабря в Красноуфимске: ребенок, которому скоро должен был исполниться год, играл один в своей комнате. Мать в это время занималась домашними делами, а отец был на работе. Внимание мальчика привлекла яркая электрическая гирлянда, он потянулся за проводом, случайно вырвал его из розетки и получил удар током.

Мать нашла сына уже без сознания и вызвала "скорую". Однако ребенок скончался до приезда медиков и они не успели ему помочь.

Накануне.RU обратилось в Следственный комитет России по Свердловской области. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.