15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура начала проверку гибели ребенка от гирлянды

В Красноуфимске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью малолетнего ребенка, предварительно, от удара током во время игры с новогодней гирляндой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, 14 декабря в Красноуфимске: мальчик, которому через месяц должен был исполниться один год, скончался от поражения электрическим током. Он потянул за провод гирлянды и получил разряд.\, от которого умер.

Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете в органах и организациях системы профилактики не состоит. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что СК России по Свердловской области также проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение.

Проведение доследственной проверки ведомством также взято на контроль.

Теги: полиция, ребенок, семья, гирлянда, СК, прокуратура


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Ранее 15.12.2023 15:07 Мск В Свердловской области ребенка убила электрическая гирлянда

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