14 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле легковушка столкнулась с пассажирским автобусом

Сегодня вечером на Восточном шоссе, 10В в Нижнем Тагиле произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобус. К сожалению, без пострадавших в ДТП не обошлось.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 19.00. По предварительным данным, автобуса ПАЗ маршрута №105 "Нижний Тагил - Нижняя Салда" при совершении разворота не представил преимущество автомобилю "Kia Rio", двигавшемуся в прямом направлении, из-за чего и произошло столкновение. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, так как водитель ехал на автозаправочную станцию.

В салоне же легкового автомобиля находилась 8-летняя девочка. Она и водитель при столкновении получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия по установлению причин и последствий ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством требует от водителей максимальной концентрации, повышенного внимания и исключения опасных и резких маневров.

Теги: атобус, автомобиль, ДТП, Нижний Тагил


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