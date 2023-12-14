14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин считает, что продовольственная безопасность России обеспечена

Владимир Путин считает, что продовольственная безопасность страны обеспечена.

По его словам, есть проблема, в первую очередь, с семенами, причем разных культур, и тут есть над чем работать, стоят задачи в области селекции.

Он также упомянул рекордный урожай в зерна в 150 миллионов тонн, которые в обработанном виде превратились в 146 миллионов тонн.

При этом, с 1 декабря экспорт пшеницы из России запрещен. Такое решение приняло Правительство РФ, чтобы сдержать цены на муку на внутреннем рынке. Запрет на вывоз твёрдой пшеницы из РФ установлен сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Кроме того, с 15 февраля по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная квота на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 млн тонн.

Отметим, что летом Россия раздавала свое зерно даром, чтобы заместить потери украинского зерна, возникшие из-за разрыва "зерновой сделки". "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Сообщалось, что урожай 2023 года стал самым большим за всю историю, если не считать рекорда прошлого года. В Российском зерновом союзе подсчитывали, что по итогам уборочной кампании урожай составит 145-147 млн тонн зерна (без учета присоединенных территорий). С присоединенными территориями объем урожая перевалит за 150 млн тонн зерна. Рекордный за всю историю урожай ожидался по кукурузе – "под 17 млн тонн".

Добавим, что в России взрывными темпами растут цены на продукты. Цены на яйца в ноябре в некоторых регионах выросли на 28%, огурцы кое-где подорожали на 136%. Российское правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца на полгода. При этом участники рынка сомневаются, что обнуление пошлины поможет насытить дефицитный российский рынок: с учетом логистики импортные яйца едва ли будут дешевле российских.

 

Теги: продбезопасность, путин


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