В России обнулят ввозные пошлины на яйца

Российское правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца, передают "Известия" со ссылкой на аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минсельхоз ожидает, что дополнительные поставки начнутся из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран. При этом участники рынка сомневаются, что обнуление пошлины поможет насытить дефицитный российский рынок: с учетом логистики импортные яйца едва ли будут дешевле российских.

По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц в России за год увеличилась более чем на 40%.