14 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин: Одесса – русский город, все об этом хорошо знают

Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции/прямой линии сравнил конфликт с Украиной с гражданской войной.

"Конфликт на Украине начался с переворота в 2014 году. До этого мы десятилетиями пытались выстроить нормальные отношения с Украиной. <…> В основе своей русские и украинцы – единый народ, и сейчас происходит то, что похоже на гражданскую войну. Юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически русский регион. Одесса – русский город, все об этом хорошо знают", - заявил Путин.

По его словам, Россия смирилась после распада СССР с ситуацией, что Донбасс оказался частью другого государства, но рассчитывала на свое влияние в этом регионе. "Россию в целом это все устраивало. После 2014-го нам стало понятно, что нам не дадут нормальный диалог установить с Украиной", - добавил президент.

Теги: владимир путин, одесса, украина


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