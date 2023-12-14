14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на девочку

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан".

Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Напомним, стая собак накинулась на ребенка 13 декабря. Отогнать псов смог случайный прохожий. Ребенок был доставлен в травматологическое отделение больницы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: бездомные собаки, нападение, ребенок


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Ранее 13.12.2023 16:36 Мск В Новом Уренгое бездомные собаки искусали девочку

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