В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на девочку

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан".

Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Напомним, стая собак накинулась на ребенка 13 декабря. Отогнать псов смог случайный прохожий. Ребенок был доставлен в травматологическое отделение больницы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.