В Новом Уренгое бездомные собаки искусали девочку

В Новом Уренгое собаки напали на ребенка. С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы.

Как сообщает пресс-служба окружного следственного комитета, проводится проверка на предмет халатности ответственных должностных лиц. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за отлов безнадзорных животных.