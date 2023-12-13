Яйца за неделю еще подорожали - на 4,6%

В России продолжается рост цен на яйца. По данным Росстата, с 5 по 11 декабря продукт подорожал на 4,6%. Неделей ранее рост составлял 4,2%.

За год цены на яйца выросли на 46,2%, пишет "Интерфакс". Отмечается, что это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Ранее российское правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца на полгода. Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками. При этом участники рынка сомневаются, что обнуление пошлины поможет насытить дефицитный российский рынок: с учетом логистики импортные яйца едва ли будут дешевле российских.