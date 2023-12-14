Яйца в майонезе и заливная рыба – лидеры подорожания из новогодних блюд

Среди традиционных новогодних блюд в России за год больше всего подорожали яйца под майонезом и заливная рыба - на 54% и 27% соответственно.

Аналитики системы сервисов "Контур.Маркет" взяли блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!": яйца под майонезом, заливную рыбу, оливье и селедку под шубой, изучив чеки более 100 тыс. магазинов по все стране за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов.

Как оказалось, в уходящем году приготовить яйца под майонезом обойдется на 54% больше, чем в прошлом году - 83,6 руб. против 54,3 руб. за порцию из пяти яиц. По словам экспертов, куриные яйца подорожали на 69%, а майонез подешевел на 7%.

Второе место занимает заливная рыба из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй. Это блюдо подорожало на 27%, до 3 тыс. 154,8 руб. Больше всего увеличились цены на лук, яйца, морковь - на 71%. Осетр подорожал на 27%, лимоны на 20%.