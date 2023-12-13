13 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Минсельхозе ожидают стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками.

В министерстве уточнили, что до конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции.

Отмечается, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка, сообщает РИА Новости.

Ранее российское правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца на полгода. При этом участники рынка сомневаются, что обнуление пошлины поможет насытить дефицитный российский рынок: с учетом логистики импортные яйца едва ли будут дешевле российских.

1 декабря Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. До этого ФАС объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт. Проверку цен на яйцо инициировал и генпрокурор - по его данным, годовой рост цены на яйца превысил 40%.

Теги: минсельхоз, яйца, импорт


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