В ГИБДД Подмосковья технический сбой – не выдают права и не регистрируют машины

Технический сбой произошел в работе ГИБДД по Московской области – в системе, отвечающей за выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств, говорится в сообщении службы. Документы временно не предоставляются, "специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя". О причинах сбоя не сообщается.

Накануне аналогичные проблемы возникли в управлении ГИБДД по Москве. Ряд СМИ сообщил о хакерской атаке, но в подразделении МВД не подтвердили эту информацию.