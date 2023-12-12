В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав из-за сбоя

ГИБДД в Москве приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за сбоя.

"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя", - сообщается в телеграм-канале автоинспекции.

В октябре в работе информационной системы Госавтоинспекции России также произошел технический сбой. Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений была затруднена. Причем проблемы наблюдались по всей стране. МВД попросило граждан отменить запланированные визиты в отделы ГИБДД.