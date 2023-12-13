13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшего главу "Метростроя Северной столицы" задержали в Петербурге

В Петербурге задержали зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта, который ранее возглавлял "Метрострой Северной столицы". Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, Шмидт подозревается в "специфическом" расходовании средств на строительстве станции метро "Путиловская".

Шмидт стал директором компании "Метрострой Северной столицы" в конце 2020 года и возглавлял ее до конца 2022 года. При нем компания стала единственным подрядчиком города по вопросам, связанным со строительством метро. Туда перешли сотрудники старого банкротного "Метростроя", компания начала достраивать четыре станции.

В прошлом году был задержан экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, зампред правительства Ленобласти Сергей Харлашкин. Сообщалось, что он и его соучастник превысили полномочия при строительстве объектов одной из линий метро в Петербурге.

Теги: метрострой северной столицы, владимир шмидт


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