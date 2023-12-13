На Урале стая бродячих псов покусала 19-летнюю девушку

Следственный комитет начал проверку после нападения собак на человека в уральском городе Серов.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на девушку набросилась стая бродячих псов. По предварительным данным, в результате нападения 19-летней пострадавшей были причинены укушенные раны ног.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Будут опрошены возможные очевидцы и установлена степень тяжести вреда здоровью девушки.

Отдельно в СК дадут правовую оценку действиям (или бездействию) ответственных за организацию отлова безнадзорных животных в Серове.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Карпинск местная мэрия выплатила компенсацию подростку, пострадавшему от нападения собаки.