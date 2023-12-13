Названа причина смерти свердловчанки, тело которой нашли в окружении собак и кошек

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти женщины, тело которой нашли в окружении собак и кошек. Установлена возможная причина ее гибели.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 10 декабря в одном из частных домов города Сухой Лог было обнаружено тело женщины. Предварительно установлено, что смерть наступила от имевшегося у нее заболевания. Сейчас проводится проверка, опрашиваются соседи погибшей.

Как добавил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, гибель свердловчанки, по предварительным данным, не носит криминальный характер.

"По моим сведениям, местная жительница является инвалидом. Участковый уполномоченный, выезжавший на место происшествия, установил, что соседи неоднократно пытались оказывать ей помощь. Сейчас устанавливается, есть ли у нее родственники, чтобы проинформировать о случившемся. У сыщиков имеются основания полагать, что беда могла случиться по причине длительной болезни", - рассказал полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что в Сухом Логу в одном из частных домов был обнаружен труп женщины, рядом с которым около недели находилось несколько собак и кошек. Высказывалось предположение, что она могла замерзнуть насмерть, а животные пытались ее согреть.