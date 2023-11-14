ФАС проверит цены на яйца

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на куриные яйца.

"По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию", - говорится в сообщении службы.

ФАС надеется установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт.

"Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца", - добавили в службе.

Ранее стало известно, что в правительстве России также обеспокоились ценами на яйца. В секретариате первого заместителя председателя кабмина Андрея Белоусова заявили, что на минувшей неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. Что касается роста стоимости куриных яиц, то был дан ряд поручений, в том числе Федеральной антимонопольной службе совместно с Министерством сельского хозяйства провести анализ обоснованности ее повышения компаниями-производителями, исходя из их затрат.

Также Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены, сообщают "Известия".

Ранее Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России мяса отдельных видов домашней птицы. С начала года мясо птицы подорожало на 25%. Это связано со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости из-за высокого курса доллара.