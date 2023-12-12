В Сухом Логу домашние животные неделю провели в доме с трупом хозяйки

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот видео группы &quot;Дари Добро Сухой Лог&quot; / vk.com/daridobrosl

В Сухом Логу домашние животные неделю провели в доме с трупом хозяйки

В Сухом Логу в одном из частных домов был обнаружен труп женщины, рядом с которой около недели находилось несколько собак и кошек. Животные отогревали хозяйку, а ели крупу, которую учуяли в пакете на кухне.

Как сообщают волонтеры движения "Дари Добро Сухой Лог", женщина проживала в доме без отопления, газа и электричества. Активисты предполагают, что хозяйка дома могла замерзнуть насмерть. Несмотря на голод, животные не притронулись к трупу, а напротив, пытались согреть свою хозяйку.

Дом в Сухом Логу, где животные неделю жили с трупом хозяйки(2023)|Фото: скриншот видео группы "Дари Добро Сухой Лог" / vk.com/daridobrosl

"Четверо собак точно живы, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за еды собаки и выжило три кошки!!! Все в ужасном состоянии!!!" - написали волонтеры.

Дом в Сухом Логу, где животные неделю жили с трупом хозяйки(2023)|Фото: скриншот видео группы "Дари Добро Сухой Лог" / vk.com/daridobrosl

Дом в Сухом Логу, где животные неделю жили с трупом хозяйки(2023)|Фото: скриншот видео группы "Дари Добро Сухой Лог" / vk.com/daridobrosl

На данный момент уже удалось устроить трех кошек и щенка на передержку. В доме все еще находится шесть собак. Родственник, на которого волонтерам удалось выйти, сообщил, что сейчас находится в больнице и забрать никого не сможет. Последний раз свою родственницу он видел 3 декабря.

Теги: Сухой Лог, собака, кошка, труп, дом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети