В Сухом Логу домашние животные неделю провели в доме с трупом хозяйки

В Сухом Логу в одном из частных домов был обнаружен труп женщины, рядом с которой около недели находилось несколько собак и кошек. Животные отогревали хозяйку, а ели крупу, которую учуяли в пакете на кухне.

Как сообщают волонтеры движения "Дари Добро Сухой Лог", женщина проживала в доме без отопления, газа и электричества. Активисты предполагают, что хозяйка дома могла замерзнуть насмерть. Несмотря на голод, животные не притронулись к трупу, а напротив, пытались согреть свою хозяйку.

"Четверо собак точно живы, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за еды собаки и выжило три кошки!!! Все в ужасном состоянии!!!" - написали волонтеры.

На данный момент уже удалось устроить трех кошек и щенка на передержку. В доме все еще находится шесть собак. Родственник, на которого волонтерам удалось выйти, сообщил, что сейчас находится в больнице и забрать никого не сможет. Последний раз свою родственницу он видел 3 декабря.