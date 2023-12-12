В книжных магазинах и маркетплейсах полностью распродана книга "Слово пацана"

В российских магазинах и маркетплейсах полностью закончился печатный тираж книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" журналиста и писателя Роберта Гараева.

На момент выхода сериала "Слово пацана" в продаже насчитывалось около 2 тыс. экземпляров. Сейчас в издательстве планируют к печати дополнительный тираж – 16 тыс. экземпляров. Читатели скупили тираж на фоне популярности сериала и попыток его запретить.

Книга Гараева была издана в ноябре 2020 года. В ней рассказывается о "казанском феномене" – молодежных криминальных группировках, которые появились в городе в 70–80-е гг., сообщают "Ведомости".

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Ранее с просьбой о проверке сериала в контролирующие органы обращалась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина - кроме Роскомнадзора она направила запрос и в Следственный комитет.