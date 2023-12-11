Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее с просьбой о проверке сериала в контролирующие органы обращалась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина - кроме Роскомнадзора она направила запрос и в Следственный комитет. Позднее в СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталью Орлову появилась информация о том, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале.

"Подтверждаем", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос о том, верна ли информация Орловой.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. Источник "Коммерсанта" сообщил, что причиной конфликта в Иркутске стал район проживания погибшего, отличающийся от района проживания нападавших. Со слов очевидцев, в начале конфликта на остановке была произнесена фраза, похожая на текст героев из сериала "Слово пацана". В МВД опровергают такую связь: подозреваемый заявил, что сериал не смотрел.

В Дагестане МВД также опровергло связь драки девочек с популярным сериалом. В Сети распространилось мнение, что девушки якобы являются фанатками популярного среди молодежи сериала "Слово пацана".