В Нижнем Новгороде проверяют избиение подростков якобы спровоцированного влиянием сериала "Слово пацана"

В Нижегородской области прокуратура ведет проверку после опубликованного видео с избиением подростками других ребят.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это случилось в Шахунском районе. Действия были якобы спровоцированы влиянием сериала "Слово пацана". На кадрах видно, как одни подростки избивают других, явно младше их, и заставляют просить прощения у некой Ани. При этом девушки за кадром со смехом комментируют происходящее словами "пацаны не извиняются".

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Ранее с просьбой о проверке сериала в контролирующие органы обращалась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина - кроме Роскомнадзора она направила запрос и в Следственный комитет.