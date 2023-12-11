11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В ТРЦ "Гринвич" прошел рейд по мигрантам

Сегодня в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге нагрянул миграционный рейд, в результате которого около 16 человек сопроводили сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, предварительно, причиной рейда стали частые конфликты между приезжими, возникающие на территории торгового центра. В ноябре один из таких закончился перестрелкой: мужчина произвел пять выстрелов, после чего в него выстрелила уже охрана, ранив в живот. Однако в СКР не подтвердили это предположение.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Военного следственного управления СК России по ЦВО, рейды проводятся по всему региону. Главная цель – установить уклоняющихся от призыва на военную службу граждан из числа бывших иностранцев, получивших гражданство России, а также провести работу по постановке на воинский учет.

В рейде задействованы сотрудники военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону ВСУ СК России по ЦВО совместно с военным комиссариатом региона и сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области.

"Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге", - добавили в пресс-службе.

По итогам аналогичных работ с ноября 2023 года в Екатеринбурге на воинский учет было поставлено более 30 человек, часть из которых призвана на военную службу в рамках осенней призывной кампании, а часть проходит отбор для заключения контракта с Минобороны РФ. Следователи совместно с сотрудниками военкомата и МВД планируют и дальше проводить такие проверки.

Рейд проходил в зоне фудкорта - проверялись документы как у трудовых мигрантов, так и тех, кто уже имеет российский паспорт.

Теги: мигрант, рейд, ТРЦ Гринвич, Екатеринбург


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