В МВД объяснили визит силовиков в екатеринбургский ТРЦ "Гринвич"

В МВД прокомментировали визит силовиков в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в профилактическом мероприятии принимали участие сотрудники полиции из подразделений по вопросам миграции.

"Все, кто попал в поле зрения силовиков, были доставлены в дежурные части нескольких территориальных ОВД для установления их личностей и принятия соответствующих решений", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, всего за 11 месяцев 2023 года представителями свердловского гарнизона полиции во всех муниципальных образованиях области было проведено 2 тысячи 410 таких рейдов по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства России.

"Тщательным проверкам полиции подверглись 1 тысяча 240 объектов жилого сектора и мест пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 220 объектов строительства. С начала года сыщиками пресечено 24 тысячи 260 административных правонарушений, назначены штрафы на общую сумму 46 млн 514 тысяч рублей. Из них в доход государства уже взыскано 39 млн 479 тысяч рублей. По материалам ОВД районными судами выдворены за пределы РФ за этот период 469 иностранных граждан, еще в отношении 204 человек принято решение о депортации. Таких результатов свердловской полиции удалось добиться в ходе четырех проведенных этапов оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант-2023", - отметил Валерий Горелых.