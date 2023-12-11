11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки на ярмарках

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина назвала искусственным ажиотаж вокруг продаж куриных яиц на ярмарке в Белгороде.

Ранее местные СМИ сообщали, что в выходные в Белгороде наблюдались длинные очереди за яйцами на губернаторской ярмарке. По словам белгородцев, они хотят приобрести яйца по 60–70 рублей, в то время как стоимость в магазине составляет выше 100 рублей.

Щедрина пояснила, что на ярмарке белгородцы "стали набирать яйца сотнями", в связи с этим власти ограничили количество яиц в одни руки (по два десятка).

"Предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди",— написала Щедрина в Telegram-канале.

Замгубернатора отметила, что нет необходимости создавать "искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром)", так как самообеспеченность региона яйцами составляет порядка 200%.

Ранее Росстат опубликовал данные о состоянии цен на продукты в ноябре 2023 года. По данным службы госстатистики, цены на яйца в некоторых регионах выросли на 28%, в среднем они подорожали на 15%.

Напомним, в Свердловской области стоимость десятка яиц в магазине поднялась до 155 рублей. Даже на фоне общего подорожания этой продукции, ценник можно назвать из ряда вон выходящим, ведь, по данным Свердловскстата, средняя стоимость десятка яиц в регионе - 92,67 рубля, хотя некоторые производители повысили цены до 130 рублей за десяток. Такой рост цены эксперты связали с сокращением поголовья на шести птицефабриках.

ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Предложенная мера, как ожидается, будет действовать до марта 2024 года (когда в России пройдут выборы президента). Проверку цен на яйцо инициировал и генпрокурор - по его данным, годовой рост цены на яйца превысил 40%.

Теги: куриные яйца, белгородская область, ярмарки


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