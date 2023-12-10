10 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: россияне будут дарить новогодние подарки чаще, чем в прошлом году

В этом году дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году. Об этом говорится в новом исследовании SuperJob.

В опросе сервиса приняли участие 5 тысяч человек из всех округов РФ. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 82% россиян будут дарить подарки на Новый год, и это на 6% больше, чем в декабре 2022 года. Чаще всего поздравляют родственников, 17% сделают подарок себе, а 14% – своим коллегам.

Опрос показал, что на новогодние подарки среднестатистический россиянин потратит больше, чем год назад: 14 тысяч 300 рублей сейчас против 12,5 тысяч в прошлом году. Среди городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18 тысяч рублей), Красноярске (17 тысяч 200) и Ростове-на-Дону (16,5 тысяч). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16 тысяч и 15 тысяч 900 рублей соответственно).

Напомним, ранее екатеринбуржцы назвали самые неудачные подарки на Новый год.

Теги: подарки, Новый год, опрос


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