Исследование: большинство россиян готовы потратить на Новый год до 50 тысяч рублей

Большинство граждан России готовы потратить на Новый год не более 50 тыс. руб.

Как говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, при этом россияне считают, что такой суммы недостаточно для празднования. Бюджет от 50 тысяч до 100 тыс. руб. есть у 21,1% опрошенных, 6,9% готовы потратить на праздники от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Еще 4% заявили, что располагают средствами от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

26% участников исследования заявили, что суммы до 50 тыс. на торжества достаточно. 30,4% говорят, что для хорошего отдыха семьей на новогодние праздники требуется от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

13,2% россиян считают, что хороший отдых на новогодние каникулы на семью обойдется от 100 тыс. до 150 тыс. руб., 14,8% назвали приемлемой для этих целей сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Еще 8% оценили хороший отдых более чем в 200 тыс. руб. 7,6% – более чем в 300 тыс. руб.

42,5% граждан не намерены экономить на новогодних подарках детям, 20,2% - на презентах друзьям и родственникам. 18,2% заявили, что не станут сокращать расходы на новогодний стол, а 13,1% – на подарок самому себе, 6% не готовы отказаться от новогоднего путешествия, даже если будут испытывать финансовые трудности, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, в этом году дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году. 82% россиян будут дарить подарки на Новый год, и это на 6% больше, чем в декабре 2022 года.