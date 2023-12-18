В Госдуме предложили сократить рабочие дни накануне Нового года

В России могут сократить на час рабочие дни накануне Нового года.

Речь идет о 29 и 30 декабря текущего года. Соответствующее письмо в адрес министра труда направили депутаты Госдумы. Из документа следует, что необходимо снизить продолжительность рабочего дня или смены на один час для сотрудников при пятидневной рабочей неделе и шестидневной соответственно. Это, как считают парламентарии, обеспечит равные права на сокращенный рабочий день для всех работников и позволит семьям полноценно провести новогодние каникулы.

Законодатели отмечают, что причиной данного обращения в Минтруд стали многочисленные просьбы трудящихся граждан к депутатам. 29 декабря является и последним днем учебы школьников перед каникулами, и многие семьи планируют 29 и 30 декабря отправиться в новогодние поездки. Поэтому будет правильно пойти гражданам навстречу и в этом году сократить продолжительность рабочих дней сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что большинство граждан России готовы потратить на Новый год не более 50 тыс. руб.