10 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Это имеет последствия": Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

Немецкий канцлер Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу. С таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии.
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Как пишет РИА Новости, Шольц заявил, что Германия "лишилась половины получаемого газа", а Европа "недосчиталась 120 млрд кубометров углеводородов". Чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство стало покупать больше газа из Норвегии и строить СПГ-терминалы на севере страны.

"Это имеет последствия для цен на энергию!", - высказался канцлер ФРГ.

Напомним, ранее Шольц рассказал, сколько стоит помощь, оказанная Германией Украине. По его словам, речь идет о миллиардах евро.

Теги: Шольц, газ, Россия, Германия


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